TUSAŞ'tan göndermeli paylaşım! KAAN'ın parçasını kalorifer peteğine benzetenlere gönderme yaptılar

“Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu yapmıştı. KAAN'ın yapım aşamasında, uçağa ait bir parça, Cumhuriyet Gazetesi ve bazı medya kuruluşlarında kalorifer peteğine benzetilmişti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, KAAN'ın yapım aşamasına ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, Cumhuriyet Gazetesinin Kaan'ın üretilen ilk parçasıyla ilgili "Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberine de gönderme yapıldı. TUSAŞ’ın göz kırpma emojisi ile paylaştığı video, kalorifer peteğine benzetilen parçanın görüntüsü ile başlıyor ve KAAN’ın havalanmasıyla son buluyor.