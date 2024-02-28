TUSAŞ'tan göndermeli paylaşım! KAAN'ın parçasını kalorifer peteğine benzetenlere gönderme yaptılar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, milli savaş uçağı KAAN’ın yapım aşamasına ilişkin görüntüleri paylaştı. TUSAŞ, KAAN'ın üretilen ilk parçasını "Kalorifer peteğine" benzeten Cumhuriyet Gazetesine de gönderme yaptı.

Editör: Uğur Çam

“Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu yapmıştı. KAAN'ın yapım aşamasında, uçağa ait bir parça, Cumhuriyet Gazetesi ve bazı medya kuruluşlarında kalorifer peteğine benzetilmişti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, KAAN'ın yapım aşamasına ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, Cumhuriyet Gazetesinin Kaan'ın üretilen ilk parçasıyla ilgili "Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberine de gönderme yapıldı. TUSAŞ’ın göz kırpma emojisi ile paylaştığı video, kalorifer peteğine benzetilen parçanın görüntüsü ile başlıyor ve KAAN’ın havalanmasıyla son buluyor.

Yerli savaş uçağı KAAN görünmez mi olacak?Yerli savaş uçağı KAAN görünmez mi olacak?Savunma Teknolojileri

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kaan # tusaş
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