TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi

Yeni asgari ücrete ilişkin Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.



Bilecik, "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi." diye konuştu.



TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek." dedi.



Bilecik, "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz." şeklinde konuştu.



"Şu ana kadar alınan tedbirler fevkalade olumlu." diyen Bilecik, şunları söyledi:



"İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz.



Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum."