banner999
Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi
Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara'da okullar tatil edildi
Rusya yaptırım listesini genişletti
Rusya yaptırım listesini genişletti

TÜSİAD Başkanı Erdol Bilecik'ten Asgari ücret açıklaması

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi

TÜSİAD Başkanı Erdol Bilecik'ten Asgari ücret açıklaması

Yeni asgari ücrete ilişkin Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.

Bilecik, "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi." diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek." dedi.

Bilecik, "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar alınan tedbirler fevkalade olumlu." diyen Bilecik, şunları söyledi:

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #Erol Bilecik #tüsiad
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.