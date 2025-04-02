TÜSİAD, CHP'nin boykotuna sessiz kalıyor: Ekonomik mi, siyasi mi?

CHP'nin tüketim boykotu kararına iş dünyasından gelen peş peşe tepkilere rağmen, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) sessizliğini korudu. Ekonomistler, TÜSİAD'ın bu tutumunun ekonomik değil, siyasi bir duruş sergilediğine dikkat çekti.

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TÜSİAD, CHP'nin boykotuna sessiz kalıyor: Ekonomik mi, siyasi mi?
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İş dünyası, boykot kararının ekonomiye zarar vereceğini belirterek tepkilerini dile getirirken, TÜSİAD'dan hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Ekonomistler, TÜSİAD’ın tavrını şu şekilde değerlendirdi: "TÜSİAD, bu eylemin emperyalizm tarafından planlandığı ve düzenlendiği eylemler karşısında genelde destekçi tavrı sergilemiştir."

Bazı iş dünyası temsilcileri boykot kararını yanlış bulurken, TÜSİAD'ın sessizliği, boykotu dolaylı şekilde desteklemek anlamına geliyor. Ekonomistler, "TÜSİAD açıkça desteğini dile getirmiyor, fakat karşı çıkmayarak boykotu ima yoluyla destekliyor" görüşünü ifade etti.

TÜSİAD'ın bu duruşunun, sadece ekonomik bir yaklaşım olmadığını, siyasi bir duruş sergilediğini vurgulayan uzmanlar, büyük sermayeyi temsil eden derneğin, üretici ve çiftçi gibi diğer sektörleri temsil eden örgütlerin aksine, ses çıkarmamasını eleştiriyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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