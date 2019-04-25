TÜSİAD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği heyetini kabul etti.



CHP Genel Merkezi'ne giden TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.



Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.



Görüşmenin ardından Kaslowski ve beraberindekiler parti genel merkezinden ayrıldı.



Görüşmede Kaslowski, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Kılıçdaroğlu da yaşadığı olaya ilişkin TÜSİAD heyetine bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı teşekkürler etti.



Görüşmede, Türkiye'de yaşanan gelişmeler de ele alındı. Yerel seçimler sonrası ülkenin gerçek gündemine dönülmesinin önemine işaret edildi.





ulusal.com.tr

