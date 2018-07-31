TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Bilecik ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının son derece önemli olduğunu belirten Bilecik, Amerika ile yaşanan "Brunson" kriziyle ilgili de konultu.

TÜSİAD, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyareti yaptı.



Derne Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Yıldırım'ı ziyaret eden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bilecik, Amerika ile yaşanan "Brunson krizine" de değindi. Bilecik, iki ülkenin iletişim biçiminin yüksek diplomasiyle, çözüme dönük yapılması gerektiğini ifade etti.



ulusal.com.tr