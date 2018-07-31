TÜSİAD, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyareti yaptı.
Derne Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Yıldırım'ı ziyaret eden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bilecik, Amerika ile yaşanan "Brunson krizine" de değindi. Bilecik, iki ülkenin iletişim biçiminin yüksek diplomasiyle, çözüme dönük yapılması gerektiğini ifade etti.
ulusal.com.tr
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