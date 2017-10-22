FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSKON örgütü davası yarın başlıyor. Silivri'de görüşülecek duruşmada TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında olduğu 31'i tutuklu 86 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

31'i tutuklu toplam 86 TUSKON davası sanığı yeni hafta ile birlikte ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Fethullahçı terör örgütünün iş dünyasında yapılanması Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu davası başlıyor.



Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılacak duruşmaya davada yargılanan 31'i tutuklu 86 sanığın katılması bekleniyor.



Davada yargılanan isimler arasında; TUSKON Başkanı Rızanur Meral, firari Genel Sekreter Muhammet Günay, eski İstanbul Büykşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve baklavacı Faruk Güllü de bulunuyor.



120 sayfalık iddianamede, Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın 3 kez ağırlaştıılmış müebbet ve 25 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor.



Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'nin 8,5 yıldan 18'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Topbaş'ın damadı Kavurmacı'nın da arasında olduğu 80 sanığın da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.



TUSKON davasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ömer Faruk Kavurmacı, daha önce özel bir hastaneden aldığı sağlık raporu gerekçesiyle tahliye edilmiş, ancak kamuoyu tepkisi üzerine yeniden tutuklanmıştı.







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