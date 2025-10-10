Tutuklama kararını hastanede öğrendi! Ayşe Barım açık kalp ameliyatına alınıyor

Gezi Parkı eylemlerini organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada tahliye edilmişti. Mahkeme, Barım hakkında ev hapsi kararı vermişti. Ancak bu karar uzun sürmedi.

Savcılık, tahliye kararına itiraz etti. İlk olarak İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetse de, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, TUTUKLAMA KARARINI ORADA ÖĞRENDİ

Yeniden tutuklama kararının çıktığı gün evinde fenalaşan Ayşe Barım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine devam edilirken, yeniden tutuklama kararını burada öğrendi.

Polis ekipleri, Barım’ın cezaevine götürülmesi için hastanede hazır beklerken, doktorlar sağlık durumu nedeniyle cezaevine sevkine izin vermedi. Ünlü menajer, yaklaşık bir haftadır hastanede gözetim altında tutuluyor.

AMELİYAT KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Barım’ın sağlık durumundaki riskler nedeniyle doktorlar “açık kalp ameliyatı” yapılmasına karar verdi. Hastanede polis gözetimi altında tutulan Barım hakkında “infazın ertelenmesi” yönünde değerlendirme yapılırken, sağlık ekibinin acil müdahale kararı aldığı öğrenildi.

Barım’ın pazartesi günü ameliyata alınması planlanıyor.