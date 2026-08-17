Tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ayrıntı

Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama ile nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş’in emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ayrıntı
Yayınlanma:

 Kuriş, ikametindeki çelik kasada ele geçirilen 27,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyaları için "düğün takısı ve aile birikimi" savunması yaparken, aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu ve adına kayıtlı herhangi bir GSM hattı bulunmadığını söyledi.

27,5 MİLYONLUK ALTIN VE ÇEKLERE "AİLE BİRİKİMİ" SAVUNMASI

Soruşturma birimlerinin yönelttiği sorular karşısında suçlamaları reddeden Alihan Kuriş, evinde bulunan milyonlarca liralık altın, ziynet eşyası ve çeklerin yasa dışı faaliyetlerden elde edilmediğini savundu. Kuriş, söz konusu varlıkların aile birikimi ve geçmişten kalan düğün takıları olduğunu öne sürdü.

"ADIMA KAYITLI GSM HATTI YOK, KİMSEYE TALİMAT VERMEDİM"

Şahsi bir cep telefonu hattının bulunmadığını, iletişimi genellikle aile bireyleri üzerinden veya ofis hattıyla sağladığını belirten Kuriş, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum."

Yöneltilen örgüt liderliği ve kara para aklama suçlamalarına karşı çıkan Kuriş, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim."

İran'dan ABD'ye çok sert '60 gün' resti! "Ültimatom yok, anlaşmayı ihlal ettiniz"İran'dan ABD'ye çok sert '60 gün' resti! "Ültimatom yok, anlaşmayı ihlal ettiniz"Gündem
Menderes'te başkanvekilliği seçimi karıştı: 3 geçersiz oy salonu savaş alanına çevirdi!Menderes'te başkanvekilliği seçimi karıştı: 3 geçersiz oy salonu savaş alanına çevirdi!Yerel Yönetimler
süleymancılar operasyon
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı!
İran'dan ABD'ye çok sert '60 gün' resti!
36 suç kayıtlı çete lideri dahil 13 tutuklama!
Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonu açıklaması!
Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı!
Gülistan Doku sevk yazısı ortaya çıktı!
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 17 Ağustos'un 27. yılında ezber bozan Marmara uyarısı!
MTV tahsilatında tarihi rakam açıklandı
Çok Okunanlar
6 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altında ibre tersine döndü! Dev Bankadan kritik tahmin Altında ibre tersine döndü! Dev Bankadan kritik tahmin