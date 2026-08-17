Tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ayrıntı

Kuriş, ikametindeki çelik kasada ele geçirilen 27,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyaları için "düğün takısı ve aile birikimi" savunması yaparken, aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu ve adına kayıtlı herhangi bir GSM hattı bulunmadığını söyledi.

27,5 MİLYONLUK ALTIN VE ÇEKLERE "AİLE BİRİKİMİ" SAVUNMASI

Soruşturma birimlerinin yönelttiği sorular karşısında suçlamaları reddeden Alihan Kuriş, evinde bulunan milyonlarca liralık altın, ziynet eşyası ve çeklerin yasa dışı faaliyetlerden elde edilmediğini savundu. Kuriş, söz konusu varlıkların aile birikimi ve geçmişten kalan düğün takıları olduğunu öne sürdü.

"ADIMA KAYITLI GSM HATTI YOK, KİMSEYE TALİMAT VERMEDİM"

Şahsi bir cep telefonu hattının bulunmadığını, iletişimi genellikle aile bireyleri üzerinden veya ofis hattıyla sağladığını belirten Kuriş, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum."

Yöneltilen örgüt liderliği ve kara para aklama suçlamalarına karşı çıkan Kuriş, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim."