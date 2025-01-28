Tutuklanan Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, savcılık ifadesi ve mahkeme karar yazısı ortaya çıktı. Barım, ifadesinde 2002’de kurduğu menajerlik şirketiyle aylık 300 bin TL gelir elde ettiğini belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tutuklanan Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı
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Barım, “Bir oyuncunun beni arayıp ‘Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz’ dediğini hatırlıyorum. Bu sebeple oyunculara eşlik etmek üzere Gezi Parkı’na gittim,” dedi. Parka yalnızca bir ya da iki kez gittiğini savunan Barım, herhangi bir kurum, topluluk veya oluşumla ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Hakkında çıkan bazı haberleri ise “iftira” olarak niteledi.

Barım, “Oyunculara meydana çıkmaları ya da açıklama yapmaları konusunda yönlendirme yapmadım. Bu kişilere talimat vermem mümkün değil,” dedi. Gezi Parkı’nda şiir okunan görüntülerle ilgili olarak ise, bildirilerin veya yazıların kim tarafından getirildiğini bilmediğini ifade etti.

Mehmet Ali Alabora’yla olan temasına değinen Barım, “Alabora’yla yalnızca Oyuncular Sendikası Başkanı olduğu için görüşmelerim oldu. Başka bir irtibatım bulunmamaktadır,” dedi. Osman Kavala’yla tanışıklığının ise bir film galasıyla ilgili bina kullanımı konusunda olduğunu öne sürdü.

Barım, bilgisayarında bulunan “Occupy Gezi Kadın” görseliyle ilgili olarak, “Görseldeki kişiyi Bergüzar Korel’e benzettiğim için saklamış olabilirim,” savunmasında bulundu. Ayrıca, oyuncularını korumakla yükümlü olduğunu, bildirinin hazırlanmasında bir rolü bulunmadığını söyledi.

Sulh ceza hâkimliğinin kararında, Barım hakkında “somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu ifade edildi. Kararda, suçun katalog suçlar kapsamında değerlendirildiği ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Barım’ın tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

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