Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

4 Mart 2025 tarihinde Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan tutuklanarak gözaltına alınan İstanbul Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler, görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin KÖSELER Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi yer aldı.