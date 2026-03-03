Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN,

Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''