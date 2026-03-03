Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, irtikap suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN,
Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,
Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''