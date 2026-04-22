Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın yürütülen bir adli soruşturma kapsamında görevden alındığını duyurdu.

Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen Tozan, hakim karşısına çıkmasının ardından Eşme Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. ''