Tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı

İzmir'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli işlemler neticesinde tutuklanan Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nce görevden uzaklaştırılmıştır.'

