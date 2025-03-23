Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama: "Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Tutuklama kararı sonrası polislerin arasında kameralara yansıyan Ongun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yargılama sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Tutuklanmasının ardından Ongun’un X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım! Bir savcı 'öğrendiğime göre' diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim! Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz"