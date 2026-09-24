Tutuklanan Tera Holding yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı!

Soruşturmanın odağındaki isimlerden Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan grupta stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini belirtti. Savcılığın fonlarda toplanan paraların grup hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığına yönelik sorularını yanıtlayan Tezmen, iddiaları reddetti:

Hukuki Olduğunu Savundu: Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarından menfaat sağlamadığını öne sürdü.

Şirket Değerine Savunma: Yaklaşık 1,4 milyar lira olan piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya ulaşmasının sorulması üzerine Tezmen, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile halen ucuz" karşılığını verdi.

Para Çekme Talebi: Binlerce vatandaşın mağduriyetine ilişkin ise Tera'nın veya yöneticilerinin bir kusuru olmadığını, yaşananların bir günde gelen yaklaşık 300 milyar liralık para çekme talebi ve piyasadaki panik havasından kaynaklandığını savundu.

MASAK Transferi: 28 Ağustos 2026’da Özen Kuzu’ya gönderilen 1 milyar 159 milyon liralık transferin Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

ALPER ÖZTÜRK: "PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİM KAĞIT ÜZERİNDEYDİ"

Eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ise ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Portföy yöneticiliğinin sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaret olduğunu savunan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir. Bu karar hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup hakim ortağın iradesinin yansımasıdır."

Vişne hisselerindeki işlemlerden rahatsızlık duyduğunu ve çalışanları uyardığını belirten Öztürk, SPK incelemesinin ardından tüm portföy yöneticiliği görevlerinden ayrılmaya karar verdiğini anlattı. 12 Ocak 2026’da genel müdürlükten ayrılsa da Tera Grubu'nda danışmanlık ve finansman projelerinde destek vermeye devam ettiği belirlendi.

KEREM VE EMRE ALKİN'İN SAVCILIK İFADELERİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kerem Alkin ve kardeşi Emre Alkin de 22 Eylül’de savcılığa ifade verdi.

Bir Gün Arayla İstifa: Temmuz 2026’da göreve başlayan Emre Alkin 17 Eylül’de, Mayıs 2025’te göreve başlayan Kerem Alkin ise 18 Eylül 2026’da istifa etti. İki isim de istifaların birbirinden bağımsız gerçekleştiğini belirtti.

Toplantı Eksikliği: Kerem Alkin, 16 aylık görevi süresince yalnızca üç kez yönetim kurulu toplantısı yapıldığını, bunun nedeninin Emre Tezmen’in yoğunluğu olduğunu söyledi. Alkin, kendi sorumluluk alanında hazırladığı risk raporlarında anormal bir durum saptamadığını ve ailesinin borsada hiçbir yatırımı bulunmadığını ifade etti.

Üniversite ve İş Birlikleri: İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde rektörlük yapan Emre Alkin ve dekanlık yapan Kerem Alkin, Emre Tezmen’le üniversite ziyaretleri vesilesiyle tanıştıklarını belirtti. Emre Alkin, Doğa Sigorta ile Tera Grubu arasında planlanan iş birliğine düzenleyici otoritenin onay vermemesi üzerine sürecin kapandığını aktardı.