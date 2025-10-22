Tutuklu CHP'li başkan Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı!

16 Eylül'de tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, cezaevinde sağlık sorunlarının artması üzerine hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Tutuklu CHP'li başkan Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı!
CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mutlu'nun cezaevinden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 16 Eylül tarihinde tutuklanan Başkan Hasan Mutlu, Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

CEZAEVİNDE AĞRILARI VE ŞİKAYETLERİ ARTTI

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek'in haberine göre, Hasan Mutlu'nun cezaevinde bulunduğu süreçte ağrılarının ve mevcut şikayetlerinin artış göstermesi üzerine harekete geçildi. Ağrıları artan Mutlu, bugün Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede Mutlu'nun genel sağlık durumuna ilişkin kontrolden geçirildiği belirtildi.

TEDAVİ SÜRECİ TAMAMLANMADAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Başkan Mutlu'nun hastaneye kaldırılması, tutuklanmasından hemen önce geçirdiği acil ameliyatı yeniden gündeme getirdi. Mutlu'nun, tutuklanmasından kısa bir süre önce sol bacağındaki bir rahatsızlık nedeniyle acil bir operasyon geçirdiği öğrenildi. 9 Eylül'de ameliyat sonrası taburcu edilen Mutlu’nun, tedavisine ve kontrol sürecine devam edilmesi gerekiyordu. Ancak Mutlu’nun, bu tedavi ve kontrol süreci henüz tamamlanamadan 13 Eylül’de gözaltına alındığı ve hemen ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Belediye kaynaklarından konu hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur." Açıklamada, taburcu ve gözaltı sürecine ilişkin tarihler de paylaşılarak, "9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır. Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz." denildi.

