Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı!
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Hakkındaki ihbarlar üzerine biyolojik örnekleri alınan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun adli tıp test sonuçları açıklandı.

Kan, idrar ve saç örnekleri incelendi

Başsavcılığın yürüttüğü adli soruşturma çerçevesinde, ihbarlar üzerine Erdal Beşikçioğlu'ndan alınan kan, idrar ve saç örnekleri laboratuvar incelemesine tabi tutuldu. Yapılan detaylı analizler sonucunda tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Belediye soruşturmasında adli süreç devam ediyor

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında Beşikçioğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Test sonuçlarının soruşturma dosyasına eklenmesiyle birlikte adli sürecin derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

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