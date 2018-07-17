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Tutuklu iki Yunan askeri hakkında flaş gelişme

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmasından yine tahliye çıkmadı.

Tutuklu iki Yunan askeri hakkında flaş gelişme
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı. Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.

Avukat Yalçıntuğ, müvekkillerinin haksız yere tutuklandığını ileri sürerek, serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.

Kaynak: DHA
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