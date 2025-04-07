Tutuklu öğrenciler ile ilgili iddialara yanıt! "Her dosya tek tek değerlendirilecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir programın ardından gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma süreci sonrası gerçekleşen protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Tunç, her dosyanın bireysel olarak inceleneceğini söyledi.

“Öğrencilerimizin tutuklanması, suç şüphesi nedeniyle soruşturmalara tabi tutulması elbette ki hepimizi üzer” diyen Bakan Tunç, yargıya müdahale etmelerinin mümkün olmadığını, kararları savcılık ve mahkemelerin bağımsız şekilde vereceğini vurguladı.

Bakan Tunç, İstanbul'daki gösterilerde yaşanan olaylara değinerek, bazı öğrencilerle ilgili tahliye kararları verildiğini, halen tutuklu bulunan isimlerle ilgili ise yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

“Gözaltına alınanlar arasında genç kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Bir kısmı serbest bırakıldı. Diğerlerinin tutukluluğu hâlen devam ediyor. Bu kişilerin eylemlerdeki rolü, şiddet kullanımı ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ihlal edip etmedikleri yargı tarafından değerlendirilecektir.” dedi.

"ÇIPLAK ARAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan çıplak arama iddialarına da açıklık getiren Tunç, Türkiye’de cezaevlerinde böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını vurguladı.

“Çıplak arama diye bir uygulama yoktur. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin güvenliği için şüphe durumunda cezaevi yönetimine detaylı arama yetkisi verilmiştir. Bu, istisnai bir durumdur. Kişinin mahremiyetine azami özen gösterilerek ve aynı cinsten görevlilerce yapılır. Yasal sınırlar bellidir.” ifadelerini kullandı.

"CUNTA ANLAYIŞINA GEÇİT YOK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “cunta” ifadesiyle ilgili değerlendirme yapan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde yüksek standartlı demokrasi için mücadele verdiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız cuntacılara hiçbir zaman geçit vermemiştir. Demokrasi dışı anlayışlara karşı dik durmuş, millet iradesinin yanında yer almıştır. Cunta eleştirisi yapanlar, önce kendi siyasi geçmişlerine bakmalıdır.”