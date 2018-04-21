Türkiye Gençlik Birliği ve 68'liler Birliği Vakfı, 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda 68 hareketinin 50. yılına özel olarak "Yeni Bir Dünya Kuruluyor; Türkiye Nerede Olacak?" konulu panel gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Birliği, 68'liler Birliği Vakfı ile birlikte 68 hareketinin 50. yılına özel bir panel düzenledi. 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda Konferans Salonu 2' de gerçekleştirilen "Yeni Bir Dünya Kuruluyor; Türkiye Nerede Olacak" isimli panelde 68 hareketi ve kurulan yeni dünyada Türkiye'nin nerede yer alacağı tartışıldı. Panelde 68'liler Birliği Vakfı Sekreteri Arslan Kılıç, 68'li Gazeteci-Yazar Deniz Kavukçuoğlu, 68'li Gazeteci- Yazar Gökalp Eren ve TGB Genel Başkanı Cem Dikmen konuşmacı olarak yer aldı. Panelin yöneticiliğini ise 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya yaptı.



"68'in temel şiarı emperyalizme karşı durmaktır"







Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya, "68’liler yüz yıldır gericiliğe karşı, aydınlanmanın yanında olan bir topluluktur. 65 yılından sonra devrimci harekete karşı saldırılar oluşmuştur. Buna rağmen 68’li gençlik buna teslim olmadı, direnişi sürdürdü. Bu başlangıç Türkiye’nin anti-emperyalist mücadelesidir. 68’in temel şiarı emperyalizme karşı durmaktır" dedi.



Panelde ilk konuşmayı 68'li Gazeteci-Yazar Deniz Kavukçuoğlu yaptı. Kavukçuoğlu, "Devrimci hayatıma Almanya Sosyalist Öğrenciler Birliği Derneği ile başladım. O dönemlerde Avrupa ve ABD’de de öğrenci hareketleri yaygındı. ABD’deki gençlik hareketleri siyahların mücadelesi ile başladı. Fransa ve Almanya’daki gençlik hareketlerinin ise belirli bir programı vardı. Bunlarla birlikte de Türkiye’de 68’lilerle birlikte gençlik hareketi başladı" diyerek 68 dönemindeki gençlik hareketlerine değindi.



"68'in değerleri, TGB'de canlanıyor"



"Biz 68'de kuyulara atılmış kemalizme, gençlik aşısı yaptık. 68, bastırılmış şeyleri halkın önüne tekrardan sunmuştur. Bizim değerlerimizin TGB'de yeniden canlandığını görmek bizim için mutluluk vericidir. TGB ile mirasımız birleşince önümüzde duracak kimse yoktur" diyen 68'liler Birliği Vakfı Sekreteri Arslan Kılıç, 68'in değerlerinin TGB'de canlandığını belirtti.



"68'in temel yaklaşımı Kemalist devrimi tamamlamaktı"







68'liler Birliği Vakfı Eski Başkanı Gökalp Eren, "Bizim 68 dediğimiz devrimci gençlik hareketi, anti-emperyalist düşünceyi bastırmaya çalışanlara karşı ayakta durdu. Ve bu şekilde kendi gençlik kitlesinde ve halk kitlesinde başarılıydı. Biz halkın vicdanı olduk. Halkın söylemek istediklerini söyleyip, yapmak istediklerini yaptık. 68’in temel karakterlerinden biri halkçılıktı. 68 gençliğinin temel yaklaşımı Kemalist devrimin tamamlanmasını sağlamaktı. Bu günlerde de benzer noktalara geldik. Yine Kemalist devrimlerini yok etmeye çalışanlar var" diyerek her zaman için esas düşmanın Amerikan emperyalizmi olduğunu vurguladı.



"Yüz yıl bile olsa Mustafa Kemal'in devrimci politikasını sürdüreceğiz"



Son konuşmayı gerçekleştiren TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, "50. yılda denk gelen kuşak olarak şanslıyız çünkü 68 önderleriyle temas ediyoruz. Türkiye devrimci gençlik hareketi için bu çok önemlidir. 68 kuşağı hala aynı azim ile mücadeleyi yürütüyor. Bu mücadele elli yıllık bir mücadele değil, sizlere sözümüz yüz yıl bile olsa biz Mustafa Kemal’in devrimci politikasını sürdüreceğiz. 68 hareketinin bir diğer önemli noktası ise şuydu; gençliği doğru noktada buluşturdu. Kendinden sonraki kuşağa bilinci iyi aktardı. TGB olarak bizler 68’in önderlerinin bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Dikmen, gençliğe güvenerek karamsarlığa düşülmemesi gerektiğini söyledi.



"Seçimi erkene almaları güçsüz olduklarının göstergesidir"



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Dikmen, "Bir telaşla üzerimize baskın bir seçim getirdiler. Türkiye tekrar seçim hattına girdi. Türkiye’de iki ay sonrasına seçim konulan bir döneme hiç rast gelmedim. Bunlar güçlü olduklarının göstergesi değil, güçsüz olduklarının göstergesidir. Çünkü mecburlar; iç politika yıpranırken, ekonomik çöküş yaşanırken ne yapıyorlar? Seçimi erkene alarak garanti altına almaya çalışıyorlar. Gençliğe güvenin, emin olun bunları yeneceğiz. Yüz elli yıllık mirasımız var, 20’li yaşlardan oluşan ordumuz var. Türkiye Gençlik Birliği var. Bu bilinçle harekete geçen gençlik, onların gençliğini yenecektir. 68 hareketi 50. yılında zaferlerinin arifesindedir. Çöken bir Atlantik çarkının arifesinde, toparlanmaya çalıştıkça enkazlarının altında kalacaklar" diyerek sözlerini sona erdirdi.

Panelin sonunda "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atıldı. Fuarda gerçekleşen panelin yoğun bir ilgiyle karşılanması ise dikkat çekti.





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