İstanbul'un Tuzla ilçesinde sebebi belirlenemeyen ağır koku ortaya çıktı. Kokunun kaynağının, izinsiz olarak atık dökülen Aydınlı Mahallesi İsfalt yanı Patlayıcılar Yolu olduğu iddia edildi. Tersane, arıtma gibi tesislerin de bulunduğu Tuzla'da, vatandaşlar nefes almakta güçlük çektiklerini belirtti. İBB'den yapılan açıklamada, kokunun atık su kolektöründen kaynaklandığı ve insan sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtildi.

Tersane ve arıtmanın da bulunduğu İstanbul Tuzla'da, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden ağır bir koku yayıldı. Merkez mahalleleri olan Cami, Postane, Yayla, Evliya Çelebi, İstasyon Mahallelerinde çok belirgin şekilde hissedilen koku, E-5 üsyü mahallelerde de hissedilmeye başlandı. Vatandaşların nefes almakta güçlük çektiği öğrenilirken, bu keskin kokunun evlerin içine kadar girdiği öğrenildi. Tuzla Belediyesi aramalara cevap vermezken, Çevre Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arayarak şikayette bulunan vatandaşlara, tespit yapılmak üzere ekiplerin gönderildiğini belirtti. Henüz bir yetkili açıklama yapmazken AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin araştırmaları üzerine kokunun kaynağının, Aydınlı Mahallesi'nde izinsiz olarak atık dökülen İsfalt yanındaki Patlayıcılar Yolu'ndaki bölge olduğu düşünülüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndan açıklama

İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır.



İBB birimleri, atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca, kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün birimleri ile, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup, sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir. Komuoyuna önemle duyurulur.





AFAD'tan açıklama

AFAD yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Tuzla ilçesinde hissedilen kokuyla ilgili olarak ekiplerimiz tarafından yapılan ilk ölçümlerde şu ana dek olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Ölçümler sürmekte olup gelişmeler takip edilmektedir." dedi









Validen açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır" dedi.



İGDAŞ'tan açıklama

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.





CHP'den açıklama

CHP İstanbi.ul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla çevresinde yayılan ve kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmayan koku hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Hamzaçebi açıklamasında, "Tuzla’daki ağır koku ile ilgili alt düzeydeki yetkililer bakan ve valinin açıklamasından farklı şeyler söylüyorlar. Evden çıktım Tuzla’ya gidiyorum. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğim . Tuzla ilçe başkanımız şu an olay mahallinde." dedi. Hamzaçebi, "Tuzla Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolunda kokunun kaynağı ola mahaldeyiz. Vidanjörlerle getirilen kimyasal atıkların deşarjı için böyle sabit ve ilkel bir sistem kurulmuş. Kaçak olmalı. Etrafta hala ağır bir koku var." diye yazdı.



Hamzaçebi, "İlkel deşarj sisteminin kaçak olduğunu İSKİ yetkilisi ifade etti. Yetkili biz kırıyoruz, önlüyoruz ama gene gelip sistemi kuruyor ve vidanjörlerle getirdiklerikimyasal atıkları boşaltıyorlar diyor." dedi.





Kızılay Başkanı Kınık'tan önemli uyarı

Kızılay Başkanı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Tuzla'da nedeni bilinmeyen nedenlerle yayılan koku için açıklama yaptı. Kınık, bölgede yaşayan insanlara önemli uyarılarda bulundu.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tuzla’da kokunun hissedildiği açık alanlardan evlere girilmeli dışarıdan hava temasını azaltacak bariyerlerle (Islak havlu ile kapı eşiklerinin kapatılması vs) dış temas kesilmeli ve AFAD ve Valiliğin talimatları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.







Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske takıyor.





Sinem Hançerigüzel

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