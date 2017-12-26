İstanbul Tuzla'daki koku soruşturmasında son dakika gelişmesi. 4 kamyon ele geçirildi, içlerindeki kimyasal analiz ediliyor

İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı.



İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.



YENİ GELİŞME: 4 KAMYON ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul Tuzla'daki koku soruşturmasında son dakika gelişmesi. 4 kamyon ele geçirildi, içlerindeki kimyasal analiz ediliyor



ulusal.com.tr