Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'ndaki Soruşturmayla İlgili Yeni Açıklama! Olaya Karışan Personeller Disipline Sevk Edildi

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda yaşanan Atatürk fotoğrafı krizi büyüdü. Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen teğmenle diğer teğmenler arasında yaşanan gerilime ilişkin güvenlik kaynaklarından yeni açıklama geldi.

Kaynaklar, olaylara neden olan personelin, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bilgisini paylaştı. Personellerin yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği vurgulandı.

Olayda gözetim ve denetim sorumluluğu bulanan amirlerin de görev yerlerinin değiştiği açıklandı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten kaynaklar, “Kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır.” dedi.

ABD'ye Yardım Yanıtı!

Güvenlik kaynakları İsrail’in gemi trafiğini güvenceye almak amacı ile ABD öncülüğünde kurulan deniz gücüne Türkiye’nin davet edilip edilmediği sorusunu da yanıtladı. Henüz bir davetin gelmediğini belirten Kaynaklar davet ulaşması durumunda, “Milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda değerlendirerek hareket edeceğiz” yanıtını verdi.

Irak ile Terörle Mücadelede İş Birliği!

Ankara ve Bağdat arasında terörle mücadeledeki iş birliği de son dönemde hız kazandı. Irak Savunma Bakanı’nın Ankara ziyaretini de değerlendiren güvenlik kaynakları, “Son dönemde Irak ile terörle mücadeledeki ilişkilerimiz daha da gelişiyor. Onlar da terör örgütü PKK’nın Irak topraklarında yuvalanmasından rahatsız” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kaynakları, İngiltere’nin, Ukrayna’ya 2 adet mayın avlama gemisi vereceğine ilişkin de Montrö vurgusu yaptı. Kaynaklar, “Savaşın sonuna kadar Montrö Sözleşmesini titizlikle uygulamak görevimizdir” dedi.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelede son bilançoyu paylaştı. Aktürk, "Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.120’ye ulaşmıştır." dedi.