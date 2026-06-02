Tuzla'da organize polisinden şok baskın! Konteyner tuvaletinden ve gömülü tanktan cephanelik çıktı

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda, Tuzla Anadolu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, elde edilen kesin delillerin ardından belirlenen adrese şafak vakti şok bir operasyon düzenlendi.

SİLAHLARI TOPRAĞA GÖMÜP TUVALETE GİZLEMİŞLER

Düzenlenen operasyonda 28 yaşındaki şüpheli S.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Organize polisinin iş yerinde ve çevresindeki boş arazide yaptığı detaylı aramalarda, yasa dışı silah tacirlerinin akılalmaz gizleme yöntemleri tek tek deşifre edildi. Şüphelilerin, ruhsatsız silahları olası polis baskınlarından kaçırmak amacıyla boş arazide toprağa gömdükleri bir kompresör tankının içine ve adresteki konteynerin tuvalet bölümüne gizledikleri ortaya çıktı.

LÜKS ARAÇTAN VE TOPRAKTAN SİLAH PARÇALARI FIŞKIRDI

Tuzla'daki adreste, konteyner tuvaletinde, toprağa gömülü tankta ve şüpheli S.A.'ya ait lüks araçta yapılan detaylı aramalarda sevk edilmeye hazır hale getirilmiş çok sayıda materyal ele geçirildi. Polis ekipleri aramalarda; 20 adet hazır tabanca, 31 adet kabze, 15 adet namlu ve çok sayıda yedek silah parçasına resmen el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin organize suçlar kapsamında derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.