Tuzla'da toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı

Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bir işçi henüz bilinmeyen bir sebeple toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, vücudunun yarısı toprağın dışında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tuzla'da toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı
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Olay, Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir işçi, henüz bilinmeyen bir sebeple toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toprak altında kalan işçinin çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında olan işçiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tuzla
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