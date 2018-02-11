Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Tuzlu sulardaki denizanası sayısının artışı ne anlama geliyor?

Kış olmasına rağmen tuzlu sulardaki denizanası sayısının artışı ne anlama geliyor? Kızıldeniz ve Süveyş kanalından Türkiye'ye gelen zehirli tropik balıklar ne kadar tehlikeli? Bu sorulara yanıt Profesör Doktor Melek İşinibilir Okyar'dan geldi.

Tuzlu sulardaki denizanası sayısının artışı ne anlama geliyor?

Geçen günlerde İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği görüntülerin nedeni ise küresel ısınmanın denizlerde yarattığı etki.

Ulusal Kanal'a konuşan, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, küresel ısınma ve kıyısal alanların tahribatı denizleri etkiliyor dedi.

Denizlerde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Kızldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan gelen zehirli tropik balıklar Türk ddenizleri içinde büyük tehlike oluşturuyor.

Okyar ekosistemdeki bozukluklarla ilgili uzun süreli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #denizanası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.