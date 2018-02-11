Kış olmasına rağmen tuzlu sulardaki denizanası sayısının artışı ne anlama geliyor? Kızıldeniz ve Süveyş kanalından Türkiye'ye gelen zehirli tropik balıklar ne kadar tehlikeli? Bu sorulara yanıt Profesör Doktor Melek İşinibilir Okyar'dan geldi.

Geçen günlerde İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği görüntülerin nedeni ise küresel ısınmanın denizlerde yarattığı etki.



Ulusal Kanal'a konuşan, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, küresel ısınma ve kıyısal alanların tahribatı denizleri etkiliyor dedi.



Denizlerde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Kızldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan gelen zehirli tropik balıklar Türk ddenizleri içinde büyük tehlike oluşturuyor.



Okyar ekosistemdeki bozukluklarla ilgili uzun süreli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.







ulusal.com.tr