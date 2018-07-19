CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, açıklama yapıyor.

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, açıklama yapıyor.

Tüzün'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Delegelerimiz özgür iradeleriyle NOTER'e gitti.

CHP’de değişim kurultayı için 3 günde toplanan imza sayısı 521’e ulaştı.Hafta sonuna kadar yeterli sayı toplanacaktır.

Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, "Dün saat 17.00 itibarıyla bu sabahki verileri katmaksızın NOTER tasdikli imza sayısını paylaşıyorum: Tam 521 delegemiz dün saat 17.00 itibariyle olağanüstü kurultay taleplerini bizimle paylaştılar. " dedi.