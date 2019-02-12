2 Şubat 2019 Cumartesi günü başlayacak olan 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Yunanistan takımında yarışacak isimler belli oldu. Türk takımında çoğu sporcunun yer aldığı yarışma öncesi Yunanistan takımının yarışmacılarının isimleri ve meslekleri de merak ediliyor. Merakla beklenen Survivor 2019'un tanıtımda hem Türkiye hem de Yunanistan takımının oyuncularının isimleri yer almış, tanıtılmıştı. İşte 2019 Survivor Türkiye Yunanistan takımı yarışmacılarının ad, soyad ve meslekleri...

Merakla ve heyecanla beklenen popüler yarışma 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yayınlanmasına saatler kaldı.



Vatandaşlar bu merak sürecinde Türkiye takımındaki yarışmacıları tanımıştı. Peki Yunanistan takımında kimler var, yarışmacıların meslekleri neler?







Rambo lakaplı yarışmacı tanıtım filminde "Karşı taraf nal toplayacak, bana boşu boşuna Rambo demediler" dedi.







Pia isimli yarışmacı ise "Temizlik takıntım var. Survivor'da Yunan takımını ben derleyip toplayacağım" ifadelerini kullandı.







Yunan takımındaki bir diğer yarışmacı da "Daha önce çok Türk rakiplerim oldu. Bu benim için çerez olacak" şeklinde konuştu.







Toni isimli Yunan yarışmacı işi dolayısıyla hep savaşçı olmayı öğrendiğini belirterek, "Bunu da karşı takım en yakın zamanda anlayacak" diye konuştu.







Ntemh isimli Yunanistan takımı yarışmacı da "Sahada kuralları ben koyarım. Bunlara uymayan kırmızı kart alır. Aynısı rakibime de olacak" dedi.