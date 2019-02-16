TV8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında kıyasıya mücadele edildi. Çok kritik mücadelelerin yaşandığı bölümde bir sakatlık yaşandı. Erdem'in omzu çıktı. Türk takımını üzen durumla ilgili yarışmayı sunan Acun Ilıcalı, Erdem'in durumunun ne olacağını bilmediğini söyledi. Oyunu, Yunanistan takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazandığı için Türk takımından bir yarışmacı elenecek. Öte yandan bölümde Yunan ve Türk takımı arasında kısa süreli bir gerginliğin yaşandığı görüldü

Türkiye ile Yunanistan takımları arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü Survivor 2019'un yeni bölümü TV8'de yayınlandı.



Yeni bölümde iki ülke takımları da tam anlamıyla adalarına yerleşti. Yemek ihtiyaçlarını da karşılayan takımlar, yarışmalara tam anlamıyla odaklanabiliyor.



Her iki takımın da moralinin yüksek olduğu görüldü. İki ülkenin de yarışmalarda hırslı olduğu gözlemlendi.



İKİ TAKIM ARASINDA GERGİNLİK



Survivor 2019'un son bölümünde Yunanistan ile Türkiye takımındaki yarışmacılar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Diğer katılımcıların araya girmesiyle sorun çözüldü.



Baş başa sürdürülen yarışmalar, bölümdeki heyecanın yüksek tutulmasını sağladı.



Dominik'te sürdülen yarışmalarda önde olan Türk takımına zaman zaman Yunan takımı yaklaşırken zaman zaman da Yunan takımı, Türk takımını geçiyor.



ERDEM SAKATLANDI



Oyun sırasında Erdem omzunu sakatladı. Omzu çıkan Erdem'e hemen doktor müdahale etti. Doktor kontrolüne alınan Erdem'in durumunun ne olacağı belli değil. Yunan yarışmacı, Erdem'in yerine Okay'ı seçti. Oyunda Nikos'un atak yapmasına rağmen atış avantajı Okay'daydı.



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI



Yarışma heyecanla devam etti. Okay'ın oynadığı oyun sonrası durum Türkiye 7, Yunanistan 9 oldu. Oyunu, Yunanistan takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazandığı için Türk takımından bir yarışmacı elenecek.



Oyunu kaybeden Türk takımı yarışmacıları, başta kötü olduklarını, sonrada topladıklarını kaydetti. Yarışmacılar, bir dahaki dokunulmazlık oyununu kazanmayı istediklerini belirtti.



ulusal.com.tr

