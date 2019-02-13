TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışması sürüyor. Türkiye ve Yunanistan takımlarının kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2019 heyecanla takip ediliyor

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan karşılaşmasında takımlar arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleştiriliyor.



Bu sene Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor'ı sunan isim ise eski yarışmacılardan Murat Ceylan. Peki Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da kimler yarışıyor?



Survivor Türkiye - Yunanistan geçen hafta başladı.



SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?



Hakan Kanık

Sude Burcu

Yusuf Karakaya

Seda Ocak

Bora Edin

Ecem Onaran

Hikmet Tuğsuz

Kader Karakaya

Atakan Işıktutan

Melisa Emirbayer

Büşra Yalçın

Okay Köksal



SURVİVOR 2019 YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI







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