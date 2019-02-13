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TV8 Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmaları yeni bölüm fragmanı yayınladı mı izle

TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışması sürüyor. Türkiye ve Yunanistan takımlarının kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2019 heyecanla takip ediliyor

TV8 Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmaları yeni bölüm fragmanı yayınladı mı izle

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan karşılaşmasında takımlar arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleştiriliyor.

Bu sene Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor'ı sunan isim ise eski yarışmacılardan Murat Ceylan. Peki Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da kimler yarışıyor?

Survivor Türkiye - Yunanistan geçen hafta başladı.

SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal

SURVİVOR 2019 YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI



SURVIVOR 2019 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

 

Etiketler; #survivor 1 bölüm fragmanı tv8 #survivor türkiye yunanistan #acun ılıcalı #survivor 2019
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