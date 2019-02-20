TV8'de geçtiğimiz haftalarda yayına başlayan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Öne sürülen bilgilere göre, Survivor 2019 yarışması yayından kaldırılacak. Bu iddiayla ilgili programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'dan bir açıklama geldi. Formatın değişeceğine haberlerinin ekip olarak kendilerini güldürdüğünü belirten Acun Ilıcalı, böyle bir durumun olmadığını ifade etti. İzleyiciler tarafından bu seneki yarışmanın beğenilmediği, ilgi gösterilmediği vurgulanırken Survivor Ünlüler-Gönüllüler formatının geri geleceği de iddia edildi

TV8'de yayına başlayan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının beklenen ilgiyi göremediği, izleyicilerin geçen senelerdeki gibi bu sene yarışmayı takip etmediği iddia edildi.



Programın formatının değiştirileceği iddialarına flaş bir açıklama geldi. Programın sunucusu Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden duyuru yapıldı. Duyuruya göre, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışma programının formatının değiştirileceği haberlerinin program ekibini güldürüyor.



Bir değişimin olmayacağının anlaşıldığı mesajda programın reyting bilgilerine de yer verildi.



Acun Ilıcalı tarafından haftada 4 gün ekranlara gelen Survivor yarışmasının 'prime time'da şubat ayının 1'inci kanalı olduğunun altı çizildi.



İzleyicilere teşekkür edilen mesajla yarışmanın aynı formatta devam edileceği anlaşılıyor.



SURVIVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER OLACAK İDDİASI



Türkiye ile Yunanistan takımlarının yarıştığı Survivor 2019 programının formatının değiştirileceği iddialarının yanında Survivor Ünlüler-Gönüllüler formatının geri geleceği de öne sürüldü. İzleyiciler tarafından beklenen ilginin ve talebin gösterilmediği belirtilirken, yarışmayla ilgili bir değişikliğin olmayacağı da aktarıldı.



İZLEYİCİLERİN TEPKİSİ



Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmalarının heyecanlı olmadığı, geçen yıllar yarışmanın daha çok izlendiği ifade edildi. Ayrıca, izlenmesi için yarışmacıların da çok önemli olduğu vurgulanırken Türkiye takımının iyi olmadığının da altı çizildi.



ulusal.com.tr



