Yemekteyiz yarışmasının best of birincisi belli oluyor. En iyilerin bir araya geldiği Yemekteyiz yarışmasında birbirlerinden daha iyi oldukları ifade edilen yarışmacılar adeta kıyasıya bir mücadele verecek. Bu akşam final gecesi yapılacak ve yarışma Şaziye hanımın evinde gerçekleşecek. Öte yandan ödülün de 10 bin lira olduğu aktarıldı

TV8'in hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Yemekteyiz bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek. Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile Yemekteyiz'de birinci kim olacak merak konusu.



Birinci olan isim 10 bin TL'lik çekin sahibi olacak. Yemekteyiz yeni bölümü ile 15.15'te TV8'de.



YEMEKTEYİZ 25 ŞUBAT - 1 MART HAFTASI YARIŞMACILARI



UĞUR DEMİROĞLU



Yemekteyiz Best Of'ta haftanın ilk yarışmacısı olan Uğur Demiroğlu 55 yaşında! Aslen Ordu'lu olan Uğur Demiroğlu emekli olmadan önce bir Catering şirketinin bölge sorumluluğu görevini üstlenmiş. Renkli kişiliği ve farklı yemek seçimleri ile dikkat çeken Uğur Demiroğlu daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında 4. olmuştu.



GÖKÇE GÜLER



Yemekteyiz Best Of'ta bu haftanın ikinci yarışması Gökçe Güler, 24 yaşında ve fizyoterapist. Makedonya göçmeni olan Gökçe Güler henüz yeni evli ve eşi ile aynı iş yerinde çalışıyor. İlginç tepkileri ile hatırlanan Gökçe Güler daha önce katıldığı Yemekteyiz'de 3. olmuştu.



ESMA KARACA



Yemekteyiz Best Of'ta üçüncü gün yarışmacısı Esma Karaca, Temizlik görevlisi olarak çalışıyor. 33 yaşında olan Esma Karaca evli ve bir çocuk annesi! 16 yaşından beri çalıştığını dile getiren Malatya'lı Esma Karaca daha önce katıldığı Yemekteyiz'de yaptığı ilginç yorumlar ile dikkatleri üzerine çekmişti.



HÜSEYİN IŞIKLAR



Yemekteyiz'de 4. gün yarışmasıcı olan Hüseyin Işıklar, Fitness Antrenörü olarak çalışıyor. 36 yaşında olan Hüseyin Işıklar, aslen Bilecikli. Daha önce katıldığı Yemekteyiz'de ilginç menüsü ve doğal yaşam tutkusu ile yarışmaya damga vuran Hüseyin Işıklar katıldığı yarışmada Sinan Bey'le yaşadığı polemikle çok konuşulmuştu.



ŞAZİYE KAHRAMANOĞLU



Yemekteyiz Best Of'ta 5. gün yarışmacısı olan Şaziye Kahramanoğlu 46 yaşında ve aslen Samsunlu. Şaziye Kahramanoğlu Almanya'da doğup büyümüş ve 22 yıl sonra ülkesine geri dönmüş ve son katıldığı Yemekteyiz'de birinci olmuştu.