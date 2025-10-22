TVHB'den siber saldırı açıklaması: Veteriner hekimlerin kişisel verileri çalındı mı?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bazı basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde yer alan "26 bin veteriner hekimin kişisel verisinin çalındığı" iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kesin bir dille belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde, 'Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne siber saldırı düzenlendi, 26 bin veteriner hekimin kişisel verileri çalındı' başlığıyla yayımlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

"DOĞRULANMIŞ BİR BULGUYA SAHİP DEĞİLİZ"

TVHB, iddia edildiği boyutta bir veri hırsızlığına dair bir kanıt olmadığını vurguladı. Açıklamada, "TVHB, iddia edildiği şekilde 26 bin veteriner hekime ait kişisel verilerin çalındığına dair herhangi bir doğrulanmış bulguya sahip değildir." denildi. Ayrıca, haberde yer alan iddiaların, halen devam etmekte olan inceleme ve teknik değerlendirme süreçleri sonuçlanmadan kesin bilgi gibi kamuoyuna yansıtıldığı vurgulandı.

Birlik, iddialar basına yansımadan önce resmi kurumları bilgilendirme sürecini başlattığını açıkladı. TVHB tarafından yapılan açıklamada, "TVHB, söz konusu iddialar basına yansımadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) nezdinde gerekli bildirimleri yapmış, teknik inceleme ve güvenlik değerlendirme süreçlerini başlatmıştır." bilgisi paylaşıldı. Resmi inceleme sürecinin halen devam ettiğinin altı çizildi. Açıklamada, "KVKK tarafından 15 Eylül 2025 tarihinden bu yana yürütülmekte olan resmi inceleme ve raporlama süreci halen devam etmektedir." bilgisi verildi.

"SINIRLI SAYIDA YETKİSİZ ERİŞİM GİRİŞİMİ"

TVHB, kendi teknik değerlendirmelerindeki ilk bulguları da kamuoyu ile paylaştı. Yapılan ilk teknik değerlendirmelerde, "sınırlı sayıdaki bazı kişisel verilere yönelik yetkisiz erişim girişiminin gerçekleştiği"nin anlaşıldığı belirtildi. Ancak, bu girişime rağmen, haberde iddia edildiği gibi geniş kapsamlı bir veri sızıntısının söz konusu olmadığının altı önemle çizildi.

Bilişim altyapısındaki incelemelerin titizlikle sürdüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin bilişim altyapısı, yetkili kurumların yönlendirmesi ve uzman siber güvenlik ekiplerinin teknik desteğiyle titizlikle incelenmektedir. Şu an itibarıyla yapılan ön teknik analizlerde haberde ileri sürüldüğü gibi veritabanının bütünlüğünü bozacak, kişisel veri sızıntısı oluşturacak bir durum tespit edilmemiştir." Birlik, "Haberde yer alan 'TC kimlik numarası, adres, telefon, kan grubu, boy, kilo, ayak numarası gibi 20 farklı veri grubunun çalındığı' yönündeki ifadeler, resmi kurumlarımızın yürüttüğü teknik tespitlerle örtüşmemekte, mübalağa (abartı) içeren ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bilgilerden ibarettir." açıklamasını yaptı.

"MESLEK CAMİAMIZ NEZDİNDE GEREKSİZ BİR ENDİŞE ORTAMI OLUŞTURULDU"

Açıklamanın son bölümünde, TVHB'nin yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği ve güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi. Açıklama, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili resmi kurumlarla koordineli olarak yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmekte olup, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla altyapı sistemlerini sürekli olarak güçlendirmekte ve siber güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmaktadır. Basında yer alan bu tür doğrulanmamış haberlerin hem kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini hem de meslek camiamız nezdinde gereksiz bir endişe ortamı oluşturduğunu önemle hatırlatırız" denilerek sonlandırıldı.