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Twitter takipçi sayınızı düşürecek

Facebook ile birlikte günümüzün en çok tıklanan sosyal medya platformlarından olan Twitter oldukça önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde büyük bir temizlik yaparak 70 milyona yakın hesabı askıya alan Twitter , bu defa ise kilitli hesaplar üzerinde bir yeniliğe gidiyor.

Twitter takipçi sayınızı düşürecek
Twitter kilitli hesap nedir?

Twitter’ın bir güvenlik prensibi olarak olağan dışı bir durum ile karşılaşıldığında şifre değişikliğine zorladığı hesaplar kilitlenir.

Hesabın hala sahibinde olduğunu belirlemek amacıyla ise hesap sahibi ile iletişime geçilir. Hesap ile ilgili bir sorun olmadığı onaylanana kadar ise hesap kilitli olarak tutulur.

Spam veya bot hesaplardan farklı olarak ise kilitli hesaplar gerçek kişiler tarafından oluşturulmuş olmasıdır.

Twitter tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte, takipçi sayılarının daha güvenilir olması için, bu kilitli hesapların artık toplam takipçi sayısı arasında gösterilmeyeceği duyuruldu.

Hesapların çoğunda 4 veya 4’ten daha az bir takipçi sayısında azalma görülecek.

Cumhuriyet
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