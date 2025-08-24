TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı: “Korunması hayati önem taşıyor”

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini değerlendirirken, “İklim değişikliğinin en önemli etkisinin su döngüsü üzerinde olacağı ve önümüzdeki yıllarda 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı yaşayacağını bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. Her geçen yıl nüfus artışının etkisiyle kişi başına düşen kullanılabilir su miktarımız azalıyor” dedi.

Bayraktar, artan sıcaklıklar ve azalan yağışların kuraklık afetinin sıklığını ve şiddetini artırdığını belirtti. “Ülkemizde insan eliyle su kaynaklarımıza zarar veriliyor. Kuraklık yaşadığımız ve suya olan ihtiyacımızın her geçen gün arttığı bu dönemde mevcut su kaynaklarımızın korunması hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

MUDURNU ÇAYI’NDA ZEHİRLİ ATIK SKANDALI

Bayraktar, Mudurnu Çayı’na bırakılan zehirli fabrika atıklarının ciddi sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak, “Mudurnu Çayı’nın, zehirli suları nedeniyle hayvanlar zehirlenmiş, tarım topraklarımız kirlenmiştir. Diğer yandan Sakarya Nehri üzerinden denize ulaşan zehirli sular, deniz yaşamındaki canlılara da zarar vermiştir” dedi.

Olayın ardından Sakarya Valiliği tarafından adli ve idari işlemlerin başlatıldığını hatırlatan Bayraktar, “Bölgeye zehirli atıklarını bırakan bir firma yasal şartları sağlayana kadar kapatılırken başka bir firmaya da idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanında konu ile ilgili inceleme ve denetimlerin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından iki müfettiş talep edilmiştir” diye konuştu.

Bayraktar, duyarlılığı nedeniyle bölge halkına ve Sakarya basınına teşekkür ederek, “Doğanın katledilmesine izin vermeyen, tüm gücüyle karşı çıkan bölge halkına, Sakarya basınına ve sorunun çözümü adına gösterdikleri gayretlerden dolayı Sayın Sakarya Valimize teşekkürlerimizi sunuyor, yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

81 İLİN 75’İNDE SU KİRLİLİĞİ SORUNU

Bayraktar, ülke genelinde su kirliliğinin yaygınlığına dikkat çekerek, “Yapılan çalışmalar su kirliliğinin ülkemizde 81 ilin 75’inde öncelikli veya önemli bir sorun olarak tespit edildiğini gösteriyor. Bu illerde su kirliliği yaşamı ve tarım sektörünü tehdit ediyor. Mudurnu Çayı’nda yaşanan bu üzücü olayın bir daha tekrarlanmaması için bu sorunu kalıcı olarak çözmek zorundayız” dedi.

“Sahip olduğumuz doğal zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyorsak, çevre sorunlarını öncelikli ve ulusal bir mesele haline getirmemiz gerekiyor. Temiz bir çevre için milli seferberlik başlatalım. Kirlenen hava, su ve toprak artık sadece çevreyi değil, tüm canlı yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda denetimleri sıkılaştıralım. İçtiğimiz suya, solduğumuz havaya kadar karışan zehirli atıklarını çevreye bırakanlara karşı ağır yaptırımlar ve caydırıcı cezalar uygulayalım. Unutmayalım ki çevreyi korumak yaşamı korumaktır” ifadeleriyle uyarılarını sürdürdü.

Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde girişimlerinin devam ettiğini belirterek, çevre sorunlarının ulusal bir öncelik haline getirilmesi gerektiğini yineledi. “Çevreyi korumak yaşamı korumaktır” diyerek sözlerini noktaladı.