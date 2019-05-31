Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığına önemli bir çağrı yaptı. Genel Başkan Şemsi Bayraktar "Bakanlık ile birlikte tarımda üretim planlaması konusunda çalışmaya hazırız" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Şemsi Bayraktar, Ramazan Bayramı öncesi üretici ve market fiyatları arasındaki değişimi açıkladı.



Üretici ve market arasındaki fiyat farkının devam ettiğini belirten Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığına önemli bir çağrı yaptı.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi’nde konuşan Bayraktar, Üreticide en fazla fiyat artışının kuru soğanda meydana geldiğini belirtti.



Enflasyondaki artışın üreticinin maliyetlerini arttırdığına dikkat çeken Bayraktar, girdi fiyatlarının makul düzeye çekilmesini istedi.



Bayraktar, pamukta dekar başına 500 kilogram verim sınırlaması getirilmesine çiftçinin tepkili olduğunu dile getirdi.





HABER: TANSEV KARA

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