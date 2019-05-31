banner1005
Silivri Cezaevi'nin adı değişecek mi?
Silivri Cezaevi'nin adı değişecek mi?
Çalışkan: Yetki Meclis'e verilmeli
Çalışkan: Yetki Meclis'e verilmeli
Türk Telekom'da büyük sorun! Ülke genelinde...
Türk Telekom'da büyük sorun! Ülke genelinde...
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

TZOB'den Tarım ve Orman Bakanlığına önemli çağrı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığına önemli bir çağrı yaptı. Genel Başkan Şemsi Bayraktar "Bakanlık ile birlikte tarımda üretim planlaması konusunda çalışmaya hazırız" dedi.

TZOB'den Tarım ve Orman Bakanlığına önemli çağrı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Şemsi Bayraktar, Ramazan Bayramı öncesi üretici ve market fiyatları arasındaki değişimi açıkladı.

Üretici ve market arasındaki fiyat farkının devam ettiğini belirten Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığına önemli bir çağrı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi’nde konuşan Bayraktar, Üreticide en fazla fiyat artışının kuru soğanda meydana geldiğini belirtti.

Enflasyondaki artışın üreticinin maliyetlerini arttırdığına dikkat çeken Bayraktar, girdi fiyatlarının makul düzeye çekilmesini istedi.

Bayraktar, pamukta dekar başına 500 kilogram verim sınırlaması getirilmesine çiftçinin tepkili olduğunu dile getirdi.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye ziraat odaları birliği #tarım ve orman bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.