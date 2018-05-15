Uber, İstanbul Eyüpsultan'da Uber sürücüsü olduğu iddia edilen bir şahsın alkollü şekilde kazaya karıştığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı

Bugün, Eyüpsultan Alibeyköy’de öğlen saatlerinde meydana gelen kazaya ilişkin Uber'den açıklama yapıldı. Ajanslara düşen iddiaya göre alkollü olan Uber sürücüsü, seyir halindeki bir otomobile yan taraftan çarptı. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken, kaza sonrası araçta bulunan alkol şişesi kameralara yansıdı.



Uber olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen olayın bir Uber yolculuğu sırasında yaşanmadığını teyit ediyoruz." denildi.



Uber'den yapılan açıklama şöyle;

Uber, alkol kullanımı konusunda hiçbir tolerans göstermemektedir ve sürücü ortakları bu kuralı kayıt sırasında kabul ederler. Bahsi geçen olayın bir Uber yolculuğu sırasında yaşanmadığını teyit ediyoruz.

Olay bir Uber yolculuğu esnasında yaşanmamıştır ve sürücü olay günü Uber platformunda aktif değildir. Buna rağmen, önlem olarak sürücünün Uber platformuna erişimi engellenmiştir.



Uber'in alkol/uyuşturucu kullanımını kesin olarak yasaklayan politikası uygulamada mevcuttur. Daha detaylı bilgi için buradan ulaşabileceğiniz Topluluk Kurallarımız'da bu açıkça belirtilmiştir. (Tüm sürücü ortakları sürüşe başlamadan önce bu kurallara uyacaklarını taahhüt eder ve sürücü ortağı anlaşmasını kabul eder.)



Bir sürücünün veya yolcunun uygunsuz ya da tehlikeli bir şekilde davrandığına dair bir bildirim aldığımızda, soruşturma süresince sürücünün ya da yolcunun uygulamayı kullanmasını önlemek için uygulamaya erişimini kaldırırız.



Akıllı telefonlardan önce mümkün olmayan bir şekilde, teknolojimizi, yolculuk öncesinde, esnasında ve sonrasında güvenliğe odaklanarak kullanmaya devam ediyoruz.



Telematik gibi son teknoloji ürünlerle olayları ön görmek, önlemek ve azaltmak da buna dahildir.



Ayrıca tüm geri bildirimleri sürekli takip eden ve gerektiği şekilde eş zamanlı olarak aksiyon alan 7/24 acil destek ekibimiz mevcuttur. Bu konuda daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.



Bu doğrultuda, geri bildirimler de kritik öneme sahiptir. Her yolculuktan sonra, yolcular sürücüleri, sürücüler de yolcuları puanlamaktadır. Güvenlik ekibimiz bu bilgileri gözden geçirerek sorunları incelemektedir.





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