Üç kız çocuğun arasında başlayan 'erkek arkadaş' tartışması hastanede bitti

Eskişehir’de üç kız çocuğu arasında parkta başlayan "erkek arkadaş" tartışması, bir anda kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

14 yaşındaki çocuğun bıçakla saldırdığı iddia edilen olayda 3 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan bıçaklı kavganın tüm ayrıntıları...

Eskişehir Büyükdere Mahallesi’nde sakin başlayan gün, bir parktan yükselen arbede sesleriyle kesildi. Güller Sokak’taki parkta bir araya gelen Ö.Ö. (16), K.K. (16) ve S.Ü. (14) arasındaki gerginlik, "erkek arkadaş" meselesi üzerine tırmandı.

PARKTA 'ERKEK ARKADAŞ' TARTIŞMASI

İddiaya göre, parkta buluşan üç çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kontrolünden çıktı. Meselenin "erkek arkadaş" olduğu öne sürülen olayda, taraflar arasındaki tansiyonun yükselmesiyle fiziksel temas başladı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: 3 YARALI

Sözlü atışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 yaşındaki S.Ü., yanında getirdiği bıçakla diğer iki çocuğa saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.Ü. de parmaklarından bıçak darbesi aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklardan ikisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. S.Ü. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emniyet güçleri, parkta yaşanan ve kanlı biten olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

