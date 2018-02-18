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Uçağa yetişemeyince ölümden döndü

İran'da düşen yolcu uçağına yetişemeyen Yunan deprem bilimci Çelentis, ölümden döndü

Uçağa yetişemeyince ölümden döndü

 İran'da, Tahran'dan kalktıktan sonra İsfahan eyaletinde düşen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağına yetişemeyen Yunan deprem bilimci Akis Çelentis'in ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Yunan internet haber sitesi “İefimerida”ya konuşan Çelentis, Tahran'da olduğunu ve geç kaldığı için uçağa binemediğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Çelentis, Tahran’da havaalanına gitmek için yola çıktığını ancak trafik yoğunluğu nedeniyle geç kalarak uçağı kaçırdığını ifade ederek “Bu yüzden uçağa binemedim. Sanırım yedi canlıyım. Şu anda herşey iyi.” dedi.

İran’da Aseman Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının bugün İsfahan Eyaleti yakınlarında düştüğü ve uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #uçak kazası #yunan deprembilimci
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