Uçak kazası soruşturmasında kritik gelişme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı.

Kabin görevlilerinin ifadelerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattı. Görevliler, kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledi.

Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı belirtildi. Savcılık ayrıca, şüpheli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin de ifadelerini alacak. Bu kapsamda, ne zaman ifadelerinin alınabileceğine ilişkin tedavi gördükleri hastanelere yazı yazarak bilgi istendi.

Uçağın kara kutusunun incelenmesi amacıyla Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin de Almanya'ya gittiği öğrenildi.

ulusal.com.tr