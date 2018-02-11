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Uçaklar, obüs ve tanklar terör hedeflerini vuruyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haberleri geliyor...

Uçaklar, obüs ve tanklar terör hedeflerini vuruyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. 

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. 

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

Etiketler; #afrin
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orhan - 2 saat önce
vur oglum, vatanina göz dikeni ez oglum, serefinle tarihini yaz oglum.
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