TSK'nın taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M uçaklarının sayısı artıyor. 7'nci uçak, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı.

TSK envanterine giren A400M uçaklarının sayısı artıyor.



Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 7'nci uçak, üretildiği İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Uçak, testlerden başarıyla geçti.



A400M uçağı, daha önce Hava Kuvvetleri envanterine alınmış diğer 6 uçağa göre daha üst konfigürasyona sahip bulunuyor.



- Kapasite: 37.000 kg



- Uzunluk: 45,1 m



- Yakıt Kapasitesi: 50.5 ton



- Seyir Sürati: 780 km



A400M, askeri bir nakliye uçağı olarak, başta Türk Hava Kuvvetleri olmak üzere, TSK'nın milli, NATO ve Birleşmiş Milletler kapsamındaki taktik ve stratejik ulaştırma ihtiyacının karşılanmasında önemli roller üstlenecek.



Bu uçaklar, 120 komando-paraşütçü veya 66 sedye ile 10 sıhhi personel veya iki helikopteri taşıyıp, havadan paraşütçü ve yük atabiliyor.



Türkiye, A400M Projesi'nde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülkeden biri olarak bulunuyor.



ulusal.com.tr