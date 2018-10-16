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Üçlü danışma kurulu toplandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu toplandı. Toplantıda konuşan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “1 Ekim'den itibaren asgari ücrete enflasyon zammı yapılmalıdır” dedi.

Üçlü danışma kurulu toplandı

Türk-İş, asgari ücrete enflasyon zammı istedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan üçlü danışma kurulu toplantısında, bakan Selçuk kurul üyeleriyle tanıştı.

Toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kudret Önen katıldı.

Çalışma hayatının tüm sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda söz alan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücletliye enflasyon zammı istedi. Kavlak, “1 Ekim'den itibaren asgari ücrete enflasyon zammı yapılmalıdır” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi sendikalarının temsilcileri ayrıca, KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmasını istedi. İşsizlik Sigortası'ndan aylık bağlanma koşullarının kolaylaştırılmasını ve işsizlik maaşının artırılmasını talep etti.

İşçi sendikaları, geçen yıl rafa kaldırılan kıdem tazminatı fonunun bir daha gündeme getirilmemesini de istedi.

İşverenler ise eylül ayında sona eren işçi başına aylık 100 lira tutarındaki asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Zehra Zümrüt Selçuk #Pevrul Kavlak #Türk-İş
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