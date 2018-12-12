FETÖ'ye karşı yürüttüğü kararlı mücadelesi ile bilinen Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün Almanya'da yaptığı toplantılara dikkat çekti. Örgütün, soruşturmaları nasıl itibarsızlaştırmaya çalıştığını anlatan Üçok, Almanya'daki toplantıların ardından konuyla ilgil alınan skandal kararlara da dikkat çekti.

FETÖ'yle mücadelede öne çıkan isimlerden Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, örgütün yurt dışında yaptığı toplantılarla ilgili kritik bilgileri Ulusal Kanal ekranlarından paylaştı.



Üçok, bu toplantılarda alınan belli kararlara dikkat çekti.



Gizli toplantılarda konuşulanların yankılarının hemen görülmeye başlandığını belirten Ahmet Zeki Üçok, iki kritik makamın verdiği karara vurgu yaptı.



Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'cülerin tespitinde önem arz eden Bylock, ankesörlü telefon gibi unsurları değersizleştiren ve bu konuda mücadele yürütenleri itibarsızlaştırma girişiminde bulunan terör örgütü ile, bu alanlarda da mücadele edilmesi gerektriğinin altını çizdi.



ulusal.com.tr