Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile adı anılan Duygu Sarışın kimdir, nereli, kaç yaşında? Duygu Sarışın, öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Oyunculuk okuyan Duygu Sarışın, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nde dersler aldı

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla bilinen Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile gündeme geldi. Sosyal medya üzerinde fotoğrafları yayılan çift merak konusu oldu. Peki Duygu Sarışın kimdir? İşte Duygu Sarışın hakkında bilinenler...



DUYGU SARIŞIN KİMDİR?



Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun çeşitli oyunlarında yer aldı. 2011 yapımı Cennetin Sırları dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Duygu Sarışın, asıl çıkışını İçerde ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yakaladı. Sevgilisi Çağatay Ulusoy’un da yer aldığı İçerde’de polis memurunu canlandıran Duygu Sarışın, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler’de Burcu karakterine hayat verdi.