Ufuk Özkan'dan iyi haber: 11 saatlik operasyon sonrası ilk açıklama geldi

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın 11 saat süren organ nakli ameliyatı tamamlandı. Doktorlar, Özkan’ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın 11 saat süren organ nakli operasyonu tamamlandı. Ameliyatın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi..

"OLDUKÇA MUTLUYUZ."

Ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Murat Dayangaç, operasyonun planlandığı şekilde tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz."

Operasyonun Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLECEK

Doç. Dr. Cenk Şimşek de ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, Özkan’ın yoğun bakıma alındığını ifade ederek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” dedi.

