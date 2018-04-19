Erken seçim kararı sonrası döviz cephesinde yaşanan kısmi gerileme "Piyasalar karara olumlu tepki verdiği" diye yansıtılmaya çalışıldı. Peki, gerçek öyle mi? "Baskın seçimin sebebinin ekonomi" olduğuna dikkat çeken Ekonomist Uğur Civelek, döviz piyasasındaki sözde olumlu havayı bir tiyatro olarak değerlendirdi

Erken seçim kararının açıklanması ile birlikte dövizde kısmi gerileme yaşandı. Dolar ve avro düştü.



Ekonomis Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Halkın Ekonomisi programında bu durumu değerlendirdi. Döviz piyasasındaki sözde olumlu havanın "tiyatro" olduğunu söyledi.



Süreci değerlendiren Civelek, kurun yönlendirildiğini ifade etti.



Peki, bu seçim kararı ekonomideki olumsuz gidişatı terse çevirir mi?



Civelek'e göre, baskın seçim kararına rağmen iktidar partisinin kazanma şansı yok...



ulusal.com.tr