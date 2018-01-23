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Uğur Dündar'dan 'AKP'li oldun' eleştirilerine tepki: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

Gazeteci Uğur Dündar Afrin için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek yönünde attığı tweetten sonra gelen 'AKP'li oldun' eleştirilerine "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diye yanıt verdi.

Uğur Dündar'dan 'AKP'li oldun' eleştirilerine tepki: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

Sözcü gazetesinde yazan ve Halk TV'de program yapan Uğur Dündar, takipçilerinin tweetlerine sert çıktı.

AFRİN OPERASYONUNA DESTEK VERDİ

Dündar, kişisel Twitter hesabından Zeytin Dalı Hareketı'na destek olup "Başka Türkiye yok" mesajı verdi.



"AKP'Lİ OLDUN" ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu tweeti üzerine kendisine yöneltilen AKP'li oldun eleştirilerine karşılık veren Uğur Dündar, "Aymazlar, vatan savunmanın partisi olmaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözleriyle karşılık verdi.

Etiketler; #uğur dündar #ap #afrin #zeytin dalı harekatı #atatürk
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