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Uğur Dündar'ın hayatı belgesel oldu

Türkiye'nin usta gazetecilerinden Uğur Dündar'ın hayatı belgesel oldu. Gökmen Ulu tarafından yönetmenliği yapılan belgesel filmin ilk gösterimi İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Uğur Dündar'ın hayatı belgesel oldu

Gazeteci Gökmen Ulu’nun yönetmenliğini yaptığı Uğur Dündar Belgeseli’nin ilk galası İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Dündar, belgeseli hazırlayan Gökmen Ulu’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Uğur Dündar, meslek hayatı boyunca sadece gerçekleri öğrenme hakkının önünde eğildiğini dile getirdi.

82 dakika süren belgeselde Dündar’ın kısa kesitlerle çocukluğu, gençliği ve okul yılları, ağırlıklı olarak mesleki nitelikleri anlatılıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #uğur dündar
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