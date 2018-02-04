Sözcü gazetesi yazarı usta gazeteci Uğur Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP’ye ilişkin “Olağanüstü Kurultay” mesajı dikkat çekti.

Sözcü gazetesi yazarı usta gazeteci Uğur Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP’ye ilişkin “Olağanüstü Kurultay” mesajı dikkat çekti. Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık ise, "Yıllar önce bir kurultay sonrası "CHP cumhuriyetçi,laik,aydınlık kitleleri iktidara getirmek için değil muhalefete hapsetmek için kurgulanmış partidir" diye yazmıştım.... Değişen bir şey var mı?" diye sordu.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı dün başladı. CHP'de genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yarıştı. Resmi sonuçlara göre Kılıçdaroğlu 790 oyla genel başkanlığa seçildi. Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı.



“YCHP PROJESİNİ ASLA KABUL ETMEYECEK VE BUGÜNDEN İTİBAREN…”



Uğur Dündar, genel başkanlık yarışının sonucunun belli olmasının ardından Twitter’da “CHP'de taşıyıcı kolonları ve ana gövdeyi oluşturan, kuruluş felsefesine ve Atatürk değerlerine gönülden bağlı kesim, partide kimlik değişimi anlamına gelen YCHP projesini asla kabul etmeyecek ve bugünden itibaren büyük mücadeleyi başlatacaktır. Olağanüstü Kurultay yakındır” mesajını paylaştı.



İşte o mesaj:







Melih Aşık'ın paylaşımı ise şu şekilde:







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